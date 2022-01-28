Борис Корчевников рассказал Семенович о неудачах в личной жизни

Борис Корчевников рассказал Семенович о неудачах в личной жизни Новости
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Телеведущий Борис Корчевников признался бывшей солистке группы «Блестящие» Анне Семенович, что к 39 годам не смог наладить личную жизнь. Ни одна его возлюбленная не становилось его супругой.

Семенович стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Певица рассказывала телеведущему не только о работе, но и о личной жизни. В какой-то момент журналист решил поговорить с исполнительницей о себе. Он вспомнил, что гостья его шоу является автором курса, который помогает людям создавать семьи. Корчевников признался, что к своим годам так и не научился строить крепкие отношения.

«Мы не виделись несколько лет. Я читаю твои социальные сети. Вижу, что ты даешь советы, как устроить личную жизнь. Даже курс у тебя есть, чтобы роман завершился свадьбой. Мне это понравилось», — заявил ведущий в эфире телеканала «Россия-1».

Корчевников признался Семенович, что за последние несколько лет у него были романы с разными женщинами. Он хотел бы, чтобы отношения вышли на новый уровень, но пока этого так и не случилось. Имена своих избранниц собеседник звезды шоу-бизнеса называть не стал.


 
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