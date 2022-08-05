Борис Корчевников напомнил Лайме Вайкуле о погибшей при обстреле Горловской Мадонне

Телеведущий Борис Корчевников отреагировал на проукраинскую акцию певицы Лаймы Вайкуле в Литве.
В своем Telegram-канале Корчевников прокомментировал выход исполнительницы хита «Вернисаж» с украинским флагом во время собственного концерта в Паланге. Журналист осудил Вайкуле за ее поступок и напомнил о погибшей женщине при обстреле Горловки Вооруженными силами Украины.
«Там Лайма Вайкуле махала на сцене украинским флагом. Ребят, у кого есть телефон Лаймы, отправьте ей фото», — написал телеведущий, прикрепив снимок Горловской Мадонны.
Напомним, Горловской Мадонной называют 27-летнюю Кристину Жук, которая погибла под обстрелом с десятимесячной дочерью на руках. Женщина стала символом жестокости, проявленной против жителей республик Донбасса со стороны Украины.