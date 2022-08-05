Борис Корчевников напомнил Лайме Вайкуле о погибшей при обстреле Горловской Мадонне

В своем Telegram-канале Корчевников прокомментировал выход исполнительницы хита «Вернисаж» с украинским флагом во время собственного концерта в Паланге. Журналист осудил Вайкуле за ее поступок и напомнил о погибшей женщине при обстреле Горловки Вооруженными силами Украины.