Борис Гребенщиков спел песню о происходящих на Украине событиях

Видеоролик с композицией появился на YouTube-канале

Гребенщикова. «Ворожба» — одна из песен свободного стиля, записанная в рамках

цикла «Подношение нашему времени», где артист пытается дать оценку событиям

современности. В записанной под гитару композиции лидер рок-группы «Аквариум»

выразил надежду на скорейшее возвращение в мир «ясного света» и спокойствия.