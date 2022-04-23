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    Борис Гребенщиков спел песню о происходящих на Украине событиях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Борис Гребенщиков спел песню о происходящих на Украине событиях

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    Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress

    Российский поэт и музыкант Борис
    Гребенщиков представил новую песню «Ворожба», которую посвятил происходящим на
    Украине событиям.

    Видеоролик с композицией появился на YouTube-канале
    Гребенщикова. «Ворожба» — одна из песен свободного стиля, записанная в рамках
    цикла «Подношение нашему времени», где артист пытается дать оценку событиям
    современности. В записанной под гитару композиции лидер рок-группы «Аквариум»
    выразил надежду на скорейшее возвращение в мир «ясного света» и спокойствия.

    Российская Федерация с 24 февраля
    ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная
    цель — защита мирного населения Донбасса, восемь лет подвергавшегося геноциду
    со стороны киевского режима.

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