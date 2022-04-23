Борис Гребенщиков спел песню о происходящих на Украине событиях

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Российский поэт и музыкант Борис
Гребенщиков представил новую песню «Ворожба», которую посвятил происходящим на
Украине событиям.
Видеоролик с композицией появился на YouTube-канале
Гребенщикова. «Ворожба» — одна из песен свободного стиля, записанная в рамках
цикла «Подношение нашему времени», где артист пытается дать оценку событиям
современности. В записанной под гитару композиции лидер рок-группы «Аквариум»
выразил надежду на скорейшее возвращение в мир «ясного света» и спокойствия.
Российская Федерация с 24 февраля
ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная
цель — защита мирного населения Донбасса, восемь лет подвергавшегося геноциду
со стороны киевского режима.
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