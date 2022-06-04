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Борис Гребенщиков открыто заявил, что презирает жителей России

Борис Гребенщиков открыто заявил, что презирает жителей России
globallookpress/Anton Belitsky

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков признался, что с презрением относится к гражданам России. Ответственность за это бежавший из РФ артист возложил на СМИ.

«В теперешней России все средства массовой информации лгут. Здесь и объяснять нечего. Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует», — сказал он.

Гребенщиков добавил, что ему не с кем спорить в России, а попытки как-то разделить людей «к добру не приведут».

Ранее «Народные Новости» сообщали, что певица Софию Ротару прокомментировала скандал вокруг своей коллеги Аллы Пугачевой. Артистка поддержала ее после провокации.

гребенщиков Россия
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