Борис Гребенщиков открыто заявил, что презирает жителей России

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков признался, что с презрением относится к гражданам России. Ответственность за это бежавший из РФ артист возложил на СМИ.
«В теперешней России все средства массовой информации лгут. Здесь и объяснять нечего. Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует», — сказал он.
Гребенщиков добавил, что ему не с кем спорить в России, а попытки как-то разделить людей «к добру не приведут».
Ранее «Народные Новости» сообщали, что певица Софию Ротару прокомментировала скандал вокруг своей коллеги Аллы Пугачевой. Артистка поддержала ее после провокации.