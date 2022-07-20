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Борис Джонсон стал худшим британским премьером в истории по мнению читателей Daily Mail

Борис Джонсон стал худшим британским премьером в истории по мнению читателей Daily Mail
Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress

Читатели британского таблоида Daily Mail назвали и.о. премьера Великобритании Бориса Джонсона худшим руководителем в истории страны.

По версии пользователей Сети, он оказался самым провальным премьером. Комментаторы отреагировали на прощальную речь и.о. главы кабмина в палате общин.

«Джонсон — худший премьер-министр, которого эта страна когда-либо имела несчастье терпеть. Ничего не добился и не принес нашей стране ничего, кроме проблем. Скатертью дорога», — подчеркнули британцы.

Ранее RT сообщило, что Джонсон завершил свою прощальную речь фразой из фильма «Терминатор». Политик объявил о решении покинуть пост премьера еще 7 июля.

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