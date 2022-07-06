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Борис Джонсон объяснил свое нежелание уходить в отставку с поста британского премьера

Борис Джонсон объяснил свое нежелание уходить в отставку с поста британского премьера
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Британский премьер Борис Джонсон не собирается покидать свой пост. Сейчас политик «полон решимости» сохранить должность, пишет Times.

Слухи об отставке Джонсона появились после очередного политического скандала. Экс-замглавы МИД Великобритании по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в клубе Лондона. Премьер извинился, но после началась череда отставок.

«Борис Джонсон заявил министрам, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в статье газеты.

Положение Бориса Джонсона стало резко ухудшаться. Из-за потери доверия к премьеру ряд министров уже покинули свои посты. Среди них глава минздрава Саджид Джавид, глава Министерства по делам детей и семьи Уилл Куинс и другие, передает RT.

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