Борис Джонсон объяснил свое нежелание уходить в отставку с поста британского премьера

Британский премьер Борис Джонсон не собирается покидать свой пост. Сейчас политик «полон решимости» сохранить должность, пишет Times.
Слухи об отставке Джонсона появились после очередного политического скандала. Экс-замглавы МИД Великобритании по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в клубе Лондона. Премьер извинился, но после началась череда отставок.
«Борис Джонсон заявил министрам, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в статье газеты.
Положение Бориса Джонсона стало резко ухудшаться. Из-за потери доверия к премьеру ряд министров уже покинули свои посты. Среди них глава минздрава Саджид Джавид, глава Министерства по делам детей и семьи Уилл Куинс и другие, передает RT.