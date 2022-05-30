Борис Джонсон «хоронит» ЕС украинскими руками: Бредихин раскрыл тайный план Британии

В начале 2022 года Борис Джонсон уже говорил о необходимости создания военного альянса с Украиной и Польшей, фактически подумывая об альтернативном НАТО. Теперь стоит вопрос об альтернативном ЕС, куда кроме Великобритании, Польши и Украины войдут Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах — Турция. Последняя попадет в него по понятно каким причинам. Турция вот уже 59 лет имеет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но вот полноправным членом «европейского дома» ей стать не предлагают. Да и память о прадеде Али Камель-бее – министре внутренних дел Османской империи дает о себе знать.