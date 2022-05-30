Борис Джонсон «хоронит» ЕС украинскими руками: Бредихин раскрыл тайный план Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон всяческими способами хочет разрушить Евросоюз, откуда Лондон не так давно вышел. Особую роль в этом тайном плане играет Украина, считает политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон в своем репертуаре. Теперь он решил похоронить ЕС. Но как? При помощи Украины! Именно такой вывод можно сделать из его заявления в ходе визита в Киев, где он предложил создание «новой системы политических, экономических и военных альянсов».
Начнем по порядку. То, что Европейский союз переживает кризис – это случивший факт, не требующий доказательств. Великобритания, осознавая то, что лидером наднационального интеграционного проекта выступает Германия, покинула ЕС в 2020 году. Ее примеру могли последовать наиболее евроскептически настроенные страны, как Польша и Венгрия, которые не приняли общеевропейских ценностей и не открыли широко двери мигрантам из стран Магриба.
В начале 2022 года Борис Джонсон уже говорил о необходимости создания военного альянса с Украиной и Польшей, фактически подумывая об альтернативном НАТО. Теперь стоит вопрос об альтернативном ЕС, куда кроме Великобритании, Польши и Украины войдут Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах — Турция. Последняя попадет в него по понятно каким причинам. Турция вот уже 59 лет имеет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но вот полноправным членом «европейского дома» ей стать не предлагают. Да и память о прадеде Али Камель-бее – министре внутренних дел Османской империи дает о себе знать.
Бывшая «витрина» Советского Союза, а ныне «задворки» Европейского союза – Прибалтика – все больше высказывает евроскептические настроения.
«Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его до сих пор. Но мы видим, как Евросоюз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм», — заявил вице-председатель партии EKRE и бывший министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
Фактически прибалты осознают, что Брюссель украл у них суверенитет и теперь они провинция, которой как и ранее управляют немецкие чиновники из общеевропейской столицы.
Накладывается и идеологический аспект. Британия всегда поддерживала идею прометеизма и выступала за союз государств Междуморья в целях создания буферной зоны между Россией и Европой. В этом проекте центральное место должна была занять Варшава, но сейчас Лондон встать во главе сам. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
Как сообщают источники, «инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы». Но по факту получается, что в первую очередь будут затронуты интересы Брюсселя и Берлина.
Российская сторона довольно скептически отнеслась к инициативе.
«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», – резюмировал Дмитрий Песков.
Недоверительно к английскому предложению относятся и на Украине. Там ждут июньского решения европейцев о том, будет ли предоставлен стране статус кандидата в члены ЕС или нет.
В любом случае британский премьер Джонсон взбаламутил воду и навел раздрай на континенте. Видимо, поспешил с предложением. И лавры Отто фон Габсбурга «отца-основателя ЕС» не дают ему покоя. Будет ли новый союз? Скорее всего да, только вот Украина войдет в него не как суверенное государство, а в качестве «восточных крессов» Речи Посполитой.