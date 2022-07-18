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Боня словами о семье отреагировала на анонс концерта бежавшего из России Галкина в Дублине

Боня словами о семье отреагировала на анонс концерта бежавшего из России Галкина в Дублине
prt scr youtube.com/Красный квадрат

Телеведущая Виктория Боня заявила, что скучает по звездной паре в лице Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Модель таким образом отреагировала на сообщение о предстоящих концертах шоумена в Ирландии, передает Telegram-канал «НеМалахов».

«Одни гастроли в ленте, а где же жизнь?? Мы скучаем по вам семейным», — написала Боня под постом с анонсом выступления Галкина в Дублине.

Как ранее сообщали «Народные Новости», блогер Лена Миро в своем микроблоге «Живой журнал» заявила, что покинувший Россию шоумен Максим Галкин вынужден вести себя вызывающе, чтобы заработать больше денег на содержание двух детей и супруги Аллы Пугачевой.

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