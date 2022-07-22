Боня отчитала 10-летнюю дочку Анджелину за кражу дорогой косметики

Телеведущая Виктория Боня растит 10-летнюю дочку Анджелину: девочка постепенно становится все больше похожей на настоящую модницу. Она проявляет интерес к маминой дорогостоящей одежде, а на этот раз решила изучить содержимое косметички.
Боня в соцсетях опубликовала видеоролик, в котором отчитывает девочку за то, что да добралась до маминой косметики.
«Анджелина, не рано ли тебе косметику с собой носить? В десять лет у меня не было столько косметики и вещей. Новый блеск Dior верни, пожалуйста, который я за 60, если не за 70 покупала. Анджелина, он мне нужен!» — сказала телеведущая 10-летней любопытной девочке.
Дочка, судя по ответу, не собирается сдаваться: она заявила, что выкупит у мамы этот блеск.