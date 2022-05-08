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    Боно и Эдж из группы U2 дали концерт в киевском метро

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Боно и Эдж из группы U2 дали концерт в киевском метро

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    Пол Дэвид Хьюсон (Боно)

    Участники группы U2 Боно и Эдж 8 мая устроили мини-концерт на станции метро “Крещатик” в Киеве — видеозаписи выступления мгновенно разлетелись по сети.

    Музыканты исполнили несколько песен, включая With or Without You, Angel of Harlem и Stand by Me. Последнюю они спели вместе с лидером украинской группы “Антитела” Тарасом Тополя.

    Боно и Эдж из группы U2Боно и Эдж из группы U2Боно, Эдж и Тарас ТополяБоно, Эдж и Тарас ТополяБоно и Эдж неоднократно высказывались в поддержку Украины. В начале марта в инстаграме* U2 появилась запись, на которой Боно читает произведение Тараса Шевченко.

    Ранее в мае во Львове была замечена Анджелина Джоли. Актриса встретилась с детьми в одной из местных больниц и пообщалась на львовском вокзале с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.

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    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Gettyimages.ru / Соцсети


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