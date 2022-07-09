Бондовым складам дали зеленый свет. Товары из зарубежных онлайновых магазинов подешевеют, а сроки доставки товаров сократятся

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которым предлагается установить полномочия правительства РФ на определение порядка, сроков и условий проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела. В частности, документ дает возможность реализовывать покупателю товар, купленный на зарубежной интернет-площадке, с российского склада (бондового склада).





Сейчас законодательством РФ не предусмотрена возможность реализации товаров физлицу, приобретающему товары на зарубежной интернет-площадке, со склада, находящегося на территории РФ. Отсутствует возможность реализации концепции бондового склада, в соответствии с которой товары помещаются на склад и в дальнейшем реализуются физическим лицам при приобретении товаров на зарубежных интернет-площадках, указывают в кабмине.

В связи с этим правительство наделяется полномочиями по определению порядка, сроков и условий проведения экспериментов по совершению таможенных операций для последующего приобретения физлицами в рамках международной электронной торговли и пересылаемых по почте категорий товаров, участвующих в экспериментах, мест их проведения, порядка уплаты таможенных платежей. Кроме того, кабмин будет определять порядок проведения таможенного контроля, а также обстоятельств, до наступления которых такие товары находятся под таможенным контролем и при наступлении которых таможенная процедура таможенного склада завершается.

Не так давно мы подробно писали о бондовых складах: о том, чем они хороши и когда появятся в России.