Бондарчук осудила Лику Стар за рассказы о романе с ее экс-супругом

«Господи, что должно быть в голове у человека, чтобы это делать. Мы даже не анализируем правда это или нет. Просто зачем? Тогда мы еще не знали, что есть формат желтизны. Это не всегда про то, что правда, а что — нет. Возможно, это и правда, но такой хайп», — заявила Бондарчук в интервью для Надежды Стрелец.