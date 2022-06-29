Бондарчук осудила Лику Стар за рассказы о романе с ее экс-супругом

Телеведущая Светлана Бондарчук высказалась о словах певицы Лики Стар. Артистка утверждала, что у нее был роман с экс-супругом знаменитости Федором Бондарчуком.
Несколько лет назад Стар призналась, что крутила роман с Бондарчуком, когда он еще состоял в браке со Светланой Бондарчук. Тогда новость стала резонансной и сильно подпортила репутацию знаменитому режиссеру. Бондарчук призналась, что до сих пор не понимает, зачем певица сделала подобное заявление.
«Господи, что должно быть в голове у человека, чтобы это делать. Мы даже не анализируем правда это или нет. Просто зачем? Тогда мы еще не знали, что есть формат желтизны. Это не всегда про то, что правда, а что — нет. Возможно, это и правда, но такой хайп», — заявила Бондарчук в интервью для Надежды Стрелец.
Кроме того, экс-супруга режиссера отметила, что позже в скандал с изменами Стар втянула и Владимира Преснякова. Тогда он был женат на Кристине Орбакайте.