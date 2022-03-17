Болсонару обратился к Путину за поддержкой в создании атомной подлодки

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Президент Бразилии Жаир Болсонару совершил поездку в
Москву в середине февраля этого года. В ходе нее он обратился к главе России
Владимиру Путину с просьбой, пишет газета Folha de São Paulo.
Так, Болсонару попросил у Путина поддержки и помощи при
создании атомной подводной лодки. Одной из проблем в этом вопросе, пишет
издание, является сертификация топлива, которое планируют использовать для этих
целей.
«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее
проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться
за поддержкой к Владимиру Путину», — говорится в материале.
Издание также добавило, что ранее Военно-морские силы
Бразилии приступили к тестированию ядерной силовой установки. Отмечается, что
здесь также будет крайне полезен большой опыт России.
Ранее Болсонару заявил, что считает Путина «одним из
самых могущественных людей в мире». Он также отметил, что позвал российского
лидера в Бразилию, передает RT.