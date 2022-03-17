Болсонару обратился к Путину за поддержкой в создании атомной подлодки

Global look press/Kremlin Pool Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Global look press/Kremlin Pool

Президент Бразилии Жаир Болсонару совершил поездку в
Москву в середине февраля этого года. В ходе нее он обратился к главе России
Владимиру Путину с просьбой, пишет газета Folha de São Paulo.

Так, Болсонару попросил у Путина поддержки и помощи при
создании атомной подводной лодки. Одной из проблем в этом вопросе, пишет
издание, является сертификация топлива, которое планируют использовать для этих
целей.

«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее
проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться
за поддержкой к Владимиру Путину», — говорится в материале.

Издание также добавило, что ранее Военно-морские силы
Бразилии приступили к тестированию ядерной силовой установки. Отмечается, что
здесь также будет крайне полезен большой опыт России.

Ранее Болсонару заявил, что считает Путина «одним из
самых могущественных людей в мире». Он также отметил, что позвал российского
лидера в Бразилию, передает RT.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru