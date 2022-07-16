Большую часть сержантов ВСУ готовили иностранные инструкторы

В семи из одиннадцати курсов для сержантского состава ВСУ в 2021 году были задействованы инструкторы из Швеции, Канады, Литвы и других стран-членов НАТО. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В распоряжение агентства оказался украинский «Каталог курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году». Его подписал главнокомандующий, генерал-лейтенантом Руслан Хомчак.
Обязательным условием для участия в курсах необходимо было наличие законченных ранее аналогичных подготовок. Для прохождения обучения требовалось знание английского языка на уровне CMP 1 или CMP 2.
Курс подготовки включает обучение актуальным стандартам управления, принятым в НАТО. В рамках курса лидерства преподавались методы управления подразделениями на тактическом уровне TLP по стандартам военного блока. Курс лидерства повышенного уровня подразумевал «процедуры принятия военных решений – MDMP», а в курсе лидерства высшего уровня значилось «ознакомление со стандартизированной процедурой НАТО для принятия военных решений при проведении объединенных операций – JOPP».