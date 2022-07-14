Большой круглый экран AMOLED, титановый корпус, сапфировое стекло, eSIM и регистрация ЭКГ. Huawei готовит новую версию умных часов Watch 3 Pro

Как пишет источник, на 27 июля Huawei запланировала большое мероприятие, в рамках которого представит массу новинок: смартфон Enjoy 50 Pro, топовый планшет MatePad Pro 11, ноутбук Matebook X Pro нового поколения, 86-дюймовый телевизор Smart Screen S Pro 86. В перечень новинок входят и умные часы – Huawei Watch 3 Pro ECG.

Особенность устройства отражена в названии: они будут способны регистрировать ЭКГ. В остальном Watch 3 Pro ECG не должны отличаться от обычных Watch 3 Pro, выпущенных в июне 2021 года. Поэтому ждем титановый корпус, сапфировое стекло, eSIM, круглый экран AMOLED с диаметром 1,43 дюйма, водозащиту, датчики ЧСС, SpO2 и т.д. А вот автономность Watch 3 Pro ECG, скорее всего, будет поменьше, чем у обычной версии этих часов.