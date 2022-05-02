Большой театр отменил балет Кирилла Серебренникова и оперу Тимофея Кулябина

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Большой театр

В телеграм-канале Большого театра объявили об отмене запланированных на май постановок Кирилла Серебренникова (балет “Нуреев”) и Тимофея Кулябина (опера “Дон Паскуале”).

Их заменят балетом “Спартак” и оперой “Севильский цирюльник”. Представители театра сообщили, что купленные зрителями билеты “действительны”, а что делать тем, кого изменения в афише не устраивают, не уточнили.

Кирилл Серебренников

Примечательно, что оба режиссера высказывались против военной спецоперации на Украине и сейчас находятся за границей. Серебренников, судя по его соцсетям — в Нидерландах, а Кулябин — в Чехии. Последний в апреле покинул пост главного режиссера новосибирского театра “Красный факел” по собственному желанию.

Большой отменил майский блок “Нуреева”. <…> Очень бы хотелось узнать причины. Надеюсь, не позиция Ильи и Кирилла. Иначе, такими темпами будем смотреть только Григоровича,

— прокомментировал новость телеграм-канал “Сорока-барокко”.

Судя по тому, какой холивар творится в комментариях к отмене “Нуреева” в чате БТ, скоро спектакли будут идти с такими же “аншлагами”, как и в Мариинке. Особенно жалко людей, которые покупали билеты на “Искусство Фуги” и получили “Спартак”, а теперь вместо “Нуреева” снова получили “Спартак”.

Балет “Спартак”

“Антиглянец” отмечает, что работавший над балетом “Нуреев” композитор Илья Демуцкий узнал о его исчезновении из афиши “случайно из интернета”.

В телеграм-канале “Образ будущего” написали, что постановки были отменены из-за жалоб “православной общественности”.

Ранее в апреле стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского” вошел в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля.