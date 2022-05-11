Большой экран, замеры ЧСС, SpO2 и давления, IP68 и 15 дней без подзарядки — дешевле 30 долларов. Представлены умные часы Urban Lite X

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Компания Inbase, которая занимается различными гаджетами, представила умные часы под названием Urban Lite X, предлагающие водонепроницаемое исполнение и множество современных функций по доступной цене.

Urban X Lite оснащен 1,6-дюймовым ярким дисплеем и корпусом, выполненным из алюминия и поликарбоната. Это легкое устройство оснащено удобным силиконовым ремешком. Как уже говорилось, Urban X Lite — это пыле- и водонепроницаемое устройство со степенью защиты IP68.

X Lite оснащен модулем Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону, после чего часы могут отображать уведомления о звонках/сообщениях. Их также можно использовать для управления некоторыми функциями телефона, такими как камера, громкость и так далее.





Urban X Lite оснащены датчиком частоты сердечного ритма, датчиком уровня кислорода в крови (SpO2) и функцией замера артериального давления. Часы также могут подсчитывать шаги и определять режимы сна. Другие функции, ориентированные на здоровье, включают оповещения о сидячем положении, режим управляемого дыхания и несколько спортивных режимов (ходьба, бег, скалолазание, йога, футбол, баскетбол, бадминтон, плавание, прыжки с трамплина и езда на велосипеде).

Можно выбрать один из ряда встроенных циферблатов или же установить любое изображение на экран. Умные часы работают до 15 дней в обычном режиме или до 60 дней в режиме ожидания.

Цена устройства составляет 28 долларов.