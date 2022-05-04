Большой экран, SpO2, датчик ЧСС, IP68 и 15 дней без подзарядки за 25 долларов. Представлены умные часы Crossbeats Ignite Lyt

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Компания Crossbeats представила умные часы Crossbeats Ignite Lyt, которые предназначены для молодежи. Умные часы имеют прямоугольный циферблат с 1,69-дюймовым дисплеем, защищённым стеклом 2.5D. У него есть вращающуюся кнопку облегчения навигации по пользовательскому интерфейсу.

Умные часы имеют различные функции для контроля состояния здоровья, включая датчик SpO2 для отслеживания кислорода в крови, 24-часовой трекер сердечного ритма, функцию отслеживания сна, которая регистрирует ваши циклы и качество сна в течение недели.





Умные часы Crossbeats Ignite Lyt поддерживают популярные спортивные режимы, а также предлагают такие режимы, как «Театр» и «Не беспокоить». Crossbeats также запустила приложение Crossbeats Xplore, которое можно подключить к умным часам, чтобы получить легкий доступ к аналитике ваших умных часов и улучшить взаимодействие с пользователем. Компания утверждает, что приложение на 100% безопасно и предлагает пользователям полную конфиденциальность.

Умные часы соответствуют степени защиты IP68, то есть их можно погружать на глубину 1,5 м на срок до тридцати минут. Crossbeats утверждает, что батарея этих умных часов может работать до 15 дней без подзарядки.





Умные часы Crossbeats Ignite Lyt предлагаются всего за 25 долларов.