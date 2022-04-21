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    Большой экран со 120 Гц, стилус, 256 ГБ памяти, Android 12 и это вовсе не Samsung. Представлен Motorola Moto G Stylus 5G

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Большой экран со 120 Гц, стилус, 256 ГБ памяти, Android 12 и это вовсе не Samsung. Представлен Motorola Moto G Stylus 5G

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    Компания Motorola пополнила свой ассортимент моделью Moto G Stylus 5G нового поколения. Аппарат стал лучше предшественника, но при этом ощутимо подорожал. 


    За новинку просят 500 долларов против 400 долларов за прошлый Moto G Stylus 5G. Модель прошлого поколения без 5G и вовсе стоит 300 долларов.  

    При этом параметры тут достаточно средние. К примеру, сердцем служит SoC Snapdragon 695, хотя это намного лучше Snapdragon 480 в прошлогоднем аппарате. Оперативной памяти в базе тут 8 ГБ. Флэш-памяти предусмотрено 256 ГБ. Таким смартфон выйдет в США, но на других рынках будут доступны версии с меньшим объёмом памяти. 

    Большой экран со 120 Гц, стилус, 256 ГБ памяти, Android 12 и это вовсе не Samsung. Представлен Motorola Moto G Stylus 5G

    Также смартфон получил 120-герцевый экран IPS диагональю 6,8 дюйма с разрешением Full HD+, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, основную с датчиками разрешением 50, 8 и 2 Мп, причём главная камера дополнена оптической стабилизацией, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч. Габариты равны 169 х 75,8 х 9,3 мм при массе 215 г. Работает устройство под управлением Android 12.  

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