Большой экран, IP68, 100 режимов, SpO2, измерение давления и температуры. Представлены умные часы Haylou RS4 Plus

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Компания Haylou, партнер Xiaom, представила новейшие умные часы, получившие название Haylou RS4 Plus. Они оснащены различными функциями отслеживания здоровья, включая датчики SpO2, частоты сердечных сокращений, мониторинг артериального давления и термометр.

Кроме того, часы имеют и шагомер, поддерживают несколько спортивных режимов и несколько дополнительных функций, такие как контроль сна и потребления калорий. Умные часы подходят как для мужчин, так и для женщин и соответствуют степени защиты от пыли и влаги IP68. Есть интеллектуальный будильник, мониторинг женского здоровья и удалённое управление камерой.





В Haylou RS4 реализована поддержка 100 различных спортивных режимов, включая бег, бадминтон, баскетбол, езду на велосипеде, прыжки со скакалкой и футбол. Часы оснащены 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 368 х 448 пикселей. Аккумулятор умных часов емкостью 230 мА•ч обеспечивает до 10 дней работы без подзарядки и 40 дней в режиме ожидания.

Haylou RS4 совместимы с устройствами на базе Android и iOS и предлагают более 100 циферблатов. Они весят 57 г и доступны в черном, серебряном и золотом цветах.





Часы предлагаются по цене около 60 долларов.