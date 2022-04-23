Большой адронный коллайдер запущен после трёхлетнего перерыва и будет искать «новую физику»

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Большой адронный коллайдер (БАК) возобновил работу после более чем трёхлетнего перерыва. Сегодня впервые за это время по самому мощному на Земле ускорителю частиц пронеслись два пучка протонов.





Европейская организация по ядерным исследованиям провела последние три года, занимаясь техническим обслуживанием и серьезной модернизацией системы. Теперь учёные готовятся начать новый четырехлетний рабочий период сбора данных.

Машины и оборудование подверглись серьезной модернизации во время второго длительного простоя ускорительного комплекса. Сам БАК прошел обширную программу консолидации и теперь будет работать с еще более высокой энергией, а благодаря значительным улучшениям в инжекторном комплексе он будет предоставлять значительно больше данных для модернизированных экспериментов

Новый рабочий цикл начнётся летом. До тех пор эксперты БАК будут работать круглосуточно, чтобы постепенно возобновить работу машины и безопасно наращивать энергию и интенсивность пучков, прежде чем реализовать столкновения в экспериментах с рекордной энергией в 13,6 ТэВ.

В этом третьем запуске БАК, названном Run 3, будут проводиться эксперименты по сбору данных о столкновениях не только с рекордной энергией, но и в беспрецедентных количествах. Эксперименты инструментов ATLAS и CMS могут ожидать получения большего количества столкновений во время этого физического запуска, чем в двух предыдущих физических запусках вместе взятых, в то время как инструмент LHCb, который претерпел полную модернизацию во время остановки, может позволить увидеть увеличение количества столкновений в три раза. Между тем, ALICE, специализированный детектор для изучения столкновений тяжелых ионов, получит пятидесятикратное увеличение общего числа зарегистрированных столкновений ионов благодаря недавнему завершению серьезной модернизации.

Одна из главных задач Run 3 — поиски физики за пределами Стандартной модели. Фактически учёные попытаются открыть, как это сейчас часто говорят, «новую физику», которая позволит объяснить то, что не позволяет полноценно описать Стандартная модель.