Большое осеннее обновление Windows 11 уже не страшно протестировать

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Компания Microsoft приступила к финальной стадии тестирования большого осеннего обновления операционной системы Windows 11. Апдейт Windows 11 22H2 уже стал доступен для участников программы Windows Insider в канале Release Preview.





Согласно документации Microsoft, канал Release Preview (Канал предварительного выпуска) предоставляет доступ к новым версиям Windows до того, как они станут доступны для всех пользователей. В отличие от бета-канала и канала для разработчиков, это версия с качественными улучшениями и обновлениями, а также некоторыми ключевыми функциями. Это последний шаг в процессе тестирования перед коммерческим распространением, компания вносит последние правки и улучшения — в основном исправления ошибок и незначительные доработки.

Ранее Microsoft подтвердила, что сборка Windows 11 22H2 под номером 22621 уже имеет статус стабильной релизной версии RTM (Release To Manufacturers).

На этом этапе Windows 11 22H2 проведет как минимум пару месяцев, поскольку в компании хотят убедиться, что обновление достаточно стабильно.

Версия Windows 11 22H2 принесёт довольно много новшеств, включая новые функции меню «Пуск», включая создание папок, переработанный диспетчер задач, возвращение «перетаскивания» файлов на панель задач, новое приложение Family, и так далее.





Ожидается, что релиз Windows 11 22H2 состоится к октябрю 2022 года.