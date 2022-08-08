Большое обновление Windows 11 22H2, выходящее осенью, исправит ошибку с замедлением работы компьютера из-за процесса sihost.exe

Согласно информации из базы данных Microsoft Feedback Center, в Windows 11 сеть серьезный баг, который вызывает повышенное использование ресурсов центрального процессора процессом sihost.exe, известным также как Shell Infrastructure Host. Повышенная нагрузка на CPU приводит к тому, что ПК начинает «тормозить».





Shell Infrastructure Host может использовать ресурсы процессоры сверх нормы по разным причинам. sihost.exe – это системный процесс Windows 11, он задействуется при отображении меню Пуск, панели задач и важных графических элементов интерфейса ОС. Например, без него не обходятся эффекты прозрачности. Баг возникает спонтанно и даже в свежеустановленных Windows 11. Пользователи отмечают, что повышенную загрузку процессора процессом sihost.exe может вызвать банальное копирование файлов.





Microsoft, естественно, в курсе проблемы. Компания уже выпустила патч для бета-версии Windows 11 под обозначением KB5016700. Компания говорит, что это небольшое обновление «исправляет проблему, из-за которой sihost.exe в некоторых случаях сильно загружал ЦП». Но одно дело – бета-версия Windows, а другое дело – финальная. Как сообщается, патч, устраняющий баг с sihost.exe, войдет в состав большого обновления Windows 11 22H2, выпуск которого ожидается в сентябре или октябре.