Большое обновление для OnePlus 10 Pro улучшило время автономной работы, камеру, сканер отпечатков пальцев и многое другое

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В прошлом месяце OnePlus выпустила на мировой рынок флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, который вскоре после выхода получил первое обновление программного обеспечения, устраняющее некоторые проблемы с камерой, системой и сетью.

Теперь OnePlus начала распространение второго обновления для глобальной версии, которое улучшает время автономной работы, чувствительность сканера отпечатков пальцев и исправляет различные ошибки.





Согласно официальной информации, размещенной на форумах сообщества OnePlus, обновление распространяется для пользователей OnePlus 10 Pro из Индии и Северной Америки. Обновление имеет номер NE2211_11.A.13 (для Индии) и NE2215_11.A.13 (для Северной Америки).

OnePlus утверждает, что с помощью этого обновления улучшено множество моментов, перечисленных ниже: