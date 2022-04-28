Большое обновление для OnePlus 10 Pro улучшило время автономной работы, камеру, сканер отпечатков пальцев и многое другое

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В прошлом месяце OnePlus выпустила на мировой рынок флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, который вскоре после выхода получил первое обновление программного обеспечения, устраняющее некоторые проблемы с камерой, системой и сетью.
Теперь OnePlus начала распространение второго обновления для глобальной версии, которое улучшает время автономной работы, чувствительность сканера отпечатков пальцев и исправляет различные ошибки.
Согласно официальной информации, размещенной на форумах сообщества OnePlus, обновление распространяется для пользователей OnePlus 10 Pro из Индии и Северной Америки. Обновление имеет номер NE2211_11.A.13 (для Индии) и NE2215_11.A.13 (для Северной Америки).
OnePlus утверждает, что с помощью этого обновления улучшено множество моментов, перечисленных ниже:
- Оптимизирован алгоритм работы сканера отпечатков пальца, повышена вероятность успеха разблокировки отпечатка пальца
- Оптимизировано энергопотребление в некоторых сценариях, улучшен пользовательский интерфейс
- Оптимизирована обработка звука, улучшено качество связи
- Исправлена случайная проблема, из-за которой телефон мог не включаться автоматически в установленное время
- Улучшена стабильность системы
- Оптимизировано качество фотосъемки фронтальной камерой
- Оптимизирована стабильность сети