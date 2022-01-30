Большинство россиян могут откладывать менее 5 тыс. рублей в месяц

Большинство россиян могут откладывать менее 5 тыс. рублей в месяц Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Лишь каждый четвертый россиянин делает накопления, большинство из них в месяц откладывают менее пяти тысяч рублей, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч человек из всех регионов России. Выяснилось, что накопления делают 26% граждан России

«Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей», — цитирует аналитиков РИА Новости.

Авторы исследования отмечают, что скопить больше 20 тысяч удается только 7% опрошенных. Чаще всего россияне откладывают средства на крупные покупки, в том числе на бытовую технику, недвижимость и автомобили, а также на образование, путешествия, на «черный день» и подушку безопасности к пенсии.

 
загрузка...
 
накопления синергия финансы
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru