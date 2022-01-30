Большинство россиян могут откладывать менее 5 тыс. рублей в месяц

Лишь каждый четвертый россиянин делает накопления, большинство из них в месяц откладывают менее пяти тысяч рублей, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди пяти тысяч человек из всех регионов России. Выяснилось, что накопления делают 26% граждан России

«Около 64% из них ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% — от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% — от 15 до 20 тысяч рублей», — цитирует аналитиков РИА Новости.

Авторы исследования отмечают, что скопить больше 20 тысяч удается только 7% опрошенных. Чаще всего россияне откладывают средства на крупные покупки, в том числе на бытовую технику, недвижимость и автомобили, а также на образование, путешествия, на «черный день» и подушку безопасности к пенсии.

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