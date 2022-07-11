«Большинство пользуется смартфонами». Tesla объяснила, почему она убрала брелок-ключ из комплекта поставки Model S и Model X

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Как уже сообщалось, Tesla перестала предоставлять владельцам Model S и X фирменный брелок-ключ в форме маленькой машинки в стандартной комплектации. Вместо этого новые владельцы получают только ключ-карту Tesla. Если же покупатели хотят брелок-ключ для Model S и X, то они могут приобрести его в магазине Tesla Store за 175 долларов. Теперь это опция.

Сообщается, что переход на продажу Model S и X без брелоков произошел 1 июля. Компания наконец дала официальное объявление такому решению: согласно исследованию Tesla, «большинство владельцев с удовольствием используют свои мобильные телефоны для доступа к машине». В качестве альтернативы они могут использовать ключ-карту, но смартфон остается предпочтительным методом





Когда Model 3 впервые была выпущена в 2017 году, Tesla изначально продавала ее клиентам без брелоков для экономии средств. Тем не менее, позже компания представила брелоки для Model 3 в магазине Tesla Store в 2019 году. В то время генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Tesla действительно необходимо предоставить всем владельцам «обычный ключ».





Европейские покупатели, которые забронировали свои автомобили, выражают всё больше волнения на форумах. Обновленных Model S и X до сих пор нет в Европе, несмотря на то, что они доступны в Северной Америке уже более года. Европейские веб-сайты Tesla больше не показывают никаких ожидаемых дат поставки Model S и X.