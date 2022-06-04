Большинство кировчан готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю

Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование на тему, довольны ли кировчане продолжительностью рабочего дня и рабочей недели.
Как пишет издание «Кировская правда», практически у половины респондентов продолжительность рабочего дня составляет 8-10 часов. 29% опрошенных находятся в возрасте 18-24 лет, а каждый пятый старше 35.
В пределах 8 часов трудовой день длится менее чем у 50% кировчан, а рабочий день, длящийся более 10 часов, по результатам опроса, оказался у свыше 20% граждан. При этом довольны своими производственными навыками 90%, а 3% полагают, что еще могут улучшить свои показатели.
Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю отвергают всего 9%. Согласны перейти на новый график при условии сохранения зарплаты 68%, и еще 12% готовы трудиться четыре дня в неделю вообще без условий.