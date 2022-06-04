Большинство кировчан готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю

В пределах 8 часов трудовой день длится менее чем у 50% кировчан, а рабочий день, длящийся более 10 часов, по результатам опроса, оказался у свыше 20% граждан. При этом довольны своими производственными навыками 90%, а 3% полагают, что еще могут улучшить свои показатели.