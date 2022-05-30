Большинство индийцев выбирает планшеты Samsung. Компания заняла 40% рынка по итогам прошлого квартала

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Ссылаясь на данные аналитиков IDC, источник говорит о том, что Samsung удалось значительно нарастить свою долю на индийском рынке планшетов по итогам первого квартала.





Благодаря хорошим продажам флагманских Galaxy Tab S8 и недорогих Galaxy A8 компания заняла 40% рынка, нарастив свои поставки на 10% в квартальном выражении.

Нужно отдельно оговорить, что в данном случае имеется в виду весь рынок планшетов, а не только устройства с Android. Судя по всему, Apple заняла второе место, но, к сожалению, источник не приводит никаких других подробностей по рынку.

В любом случае, 40-процентная доля — это огромный показатель. То есть без малого каждый второй в Индии выбирает планшет Samsung, и это при том, что в стране продаётся множество доступных устройств китайских производителей.