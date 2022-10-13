Большинство безработных петербуржцев уверены в скором трудоустройстве

Служба исследований сервиса hh.ru опубликовала некоторые выводы о рынке труда в Санкт-Петербурге.
По данным исследования, за последний год в Петербурге на 3% уменьшилась доля тех безработных, которые не сомневаются, что смогут трудоустроиться в самое ближайшее время. Между тем таковые составляют 61% от опрошенных респондентов, сообщает «Нева.Тудэй».
Соответственно треть опрошенных признались, что не верят в возможность найти подходящую работу. Доля таких сомневающихся за год выросла на 6%. При этом наименее оптимистично настроены занимающиеся инвестициями, страхованием или искусством.