Большинство безработных петербуржцев уверены в скором трудоустройстве

По данным исследования, за последний год в Петербурге на 3% уменьшилась доля тех безработных, которые не сомневаются, что смогут трудоустроиться в самое ближайшее время. Между тем таковые составляют 61% от опрошенных респондентов, сообщает «Нева.Тудэй».