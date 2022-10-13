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Большинство безработных петербуржцев уверены в скором трудоустройстве

Большинство безработных петербуржцев уверены в скором трудоустройстве
globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look

Служба исследований сервиса hh.ru опубликовала некоторые выводы о рынке труда в Санкт-Петербурге.

По данным исследования, за последний год в Петербурге на 3% уменьшилась доля тех безработных, которые не сомневаются, что смогут трудоустроиться в самое ближайшее время. Между тем таковые составляют 61% от опрошенных респондентов, сообщает «Нева.Тудэй».

Соответственно треть опрошенных признались, что не верят в возможность найти подходящую работу. Доля таких сомневающихся за год выросла на 6%. При этом наименее оптимистично настроены занимающиеся инвестициями, страхованием или искусством.

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