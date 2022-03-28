Большие потрясения: The Guardian призвал Запад готовиться к «шоку» из-за перенаправления экспорта российского топлива

 Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Новости
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 Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Коллективный Запад может ожидать «шок» из-за перенаправления экспорта российского топлива на азиатские рынки. Об этом предупредили обозреватели британской газеты The Guardian, передает Lenta.ru.

Как отметили британские журналисты, значение России для всего мира — огромно.

«Именно поэтому переориентация экспорта российских нефти, угля и газа с США и ЕС на азиатских импортеров может обернуться мощным экономическим шоком», — заявили в The Guardian.

В материале британского издания также отмечается, что скачок цен на энергоносители увеличит инвестиции в данную отрасль и в значительной степени замедлит переход к возобновляемым источникам энергии.

pixabay.cpmpixabay.cpm

Вместе с тем, антироссийские санкции Запада напрямую отразятся на поставках минерального сырья.

Обозреватели The Guardian считают, на этом фоне некоторые страны не воздержатся от введения санкций против РФ и не будут рассматривать вопрос отказа от взаимодействия с государством. Именно поэтому Россия не находится в полной изоляции, несмотря на то, что Запад сделал существенные шаги в экономическом противостоянии, констатировали авторы статьи.

Отметим, санкции в отношении России были введены странами Евросоюза, США, Великобританией, Японией, Канадой и другими государствами в конце февраля и начале марта после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. В частности, они предусматривают ограничения в торговле, запрет на поставку в Россию и закупку целого ряда товаров. Также под санкции попали некоторые крупные банки, корреспондентские счета которых в долларах, евро, фунтах и иенах были заморожены.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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