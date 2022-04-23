Большие динамики для своего класса, 30 часов автономной работы, защита IP55 за 30 долларов. Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds N

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OnePlus представила недорогие беспроводные наушники OnePlus Buds N. Новинка оснащена довольно крупными громкоговорителями диаметром 12,4 мм, поддерживает Dolby Atmos и шумоподавление (не активное).





OnePlus Buds N оснащены двумя микрофонами и защищены от воды в соответствии со степенью IP55. Наушники подключаются по интерфейсу Bluetooth 5.2, задержка при передаче звука – 94 мс. Система управления – сенсорная.





OnePlus Buds N работает в автономном режиме до 30 часов, поддерживается и технология быстрой зарядки: 10 минут подключения к зарядному устройству обеспечивают 5 часов автономной работы. Наушники оценены в эквивалент 30 долларов, розничные продажи в Китае стартуют 26 апреля.