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    Большие динамики для своего класса, 30 часов автономной работы, защита IP55 за 30 долларов. Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds N

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Большие динамики для своего класса, 30 часов автономной работы, защита IP55 за 30 долларов. Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds N

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    OnePlus представила недорогие беспроводные наушники OnePlus Buds N. Новинка оснащена довольно крупными громкоговорителями диаметром 12,4 мм, поддерживает Dolby Atmos и шумоподавление (не активное).


    OnePlus Buds N оснащены двумя микрофонами и защищены от воды в соответствии со степенью IP55. Наушники подключаются по интерфейсу Bluetooth 5.2, задержка при передаче звука – 94 мс. Система управления – сенсорная.

    Большие динамики для своего класса, 30 часов автономной работы, защита IP55 за 30 долларов. Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds N

    OnePlus Buds N работает в автономном режиме до 30 часов, поддерживается и технология быстрой зарядки: 10 минут подключения к зарядному устройству обеспечивают 5 часов автономной работы. Наушники оценены в эквивалент 30 долларов, розничные продажи в Китае стартуют 26 апреля.   

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