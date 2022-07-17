Больше подробностей о возможных автомобилях «Москвич» на базе китайских JAC. Раскрыты характеристики электромобиля

Много подробностей о возможных автомобилях «Москвич» на базе китайских JAC появилось в начале июля: когда Сергей Собянин посещал завод, в объективы камер журналистов ТАСС попал ряд плакатов из презентации возможных моделей. Сейчас в Сети представлены картинки с параметрами всех моделей из той презентации, и они раскрывают больше данных о перспективных «Москвичах».





Самое интересное – характеристики перспективного электромобиля на базе JAC JS4. Как видно, запас хода ожидается на уровне 400 км, а емкость тяговой аккумуляторной батареи составит 70 кВт·ч. Мощность электродвигателя – всего 100 л.с.









Очевидно, на динамику бензиновой версии, которая будет легче и даже в базе получит более мощный двигатель (120 л.с., а будет вариант и с ДВС мощностью 140 л.с.) рассчитывать не стоит. Зато электромобиль обеспечит большую экономию при передвижении. Обращает также на себя внимание клиренс: если у бензинового кроссовера он составляет 210 мм, то у электрической версии – всего 150 мм. Это явно следствие установки тяжелой тяговой аккумуляторной батареи.













Что касается топового «Москвича» – переименованного кроссовера JAC S7 – то он получит турбированный двигатель мощностью 180 л.с. и роботизированную трансмиссию в максимальной комплектации. Длина такой модели – 4,8 м.