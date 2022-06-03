«Больше, чем наши пенсии»: бельгийцы возмущены размером пособий для украинских беженцев

«Украинцам в Бельгии выдают пособия — 1200 евро в месяц. Для сравнения, моя мама получает пенсию 900 евро, при этом она работала всю жизнь. И все больше и больше людей думает, как это возможно? Они говорят: “Мы работали 40 лет и получаем маленькие пенсии, а они прилетают к нам и получают больше, и им даже документы не нужны”», — рассказал Роман.