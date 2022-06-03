«Больше, чем наши пенсии»: бельгийцы возмущены размером пособий для украинских беженцев

Среди жителей Бельгии растет возмущение из-за мер поддержки украинских беженцев. Размер пособий для выходцев из Украины оказался выше, чем пенсии граждан европейской страны.
Политолог, руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман в беседе с журналистами URA.RU рассказал о том, как меняется восприятие жителями Бельгии притока беженцев из Украины. Краеугольный камень всей дискуссии — размер пособий, и многие бельгийцы жалуются: «Это больше, чем наши пенсии».
«Украинцам в Бельгии выдают пособия — 1200 евро в месяц. Для сравнения, моя мама получает пенсию 900 евро, при этом она работала всю жизнь. И все больше и больше людей думает, как это возможно? Они говорят: “Мы работали 40 лет и получаем маленькие пенсии, а они прилетают к нам и получают больше, и им даже документы не нужны”», — рассказал Роман.
Он отметил, что жители Бельгии разделились на два лагеря: некоторые разделяют курс антироссийской пропаганды и поддерживает украинцев. По прогнозам Романа, такая ситуация будет сохраняться еще несколько месяцев.
Ранее «Народные Новости» рассказывали о непростой ситуации, сложившейся в Болгарии из-за Украинских беженцев. Многих из них заселили поначалу в номера приморских отелей, чем вызвали возмущения хозяев гостиниц, готовивших номера к примеру туристов. Затем украинцев стали переселять в специальные парораспределительные центры, и многие беженцы стали жаловаться на откровенно неприемлемые условия содержания. Многие отказывались покидать свои номера.