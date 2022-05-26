Большая беда всей Украины: Клинцевич объяснил происхождение страха мирных людей перед ВСУ

«Исходя из того, что происходит, людей, живущих на территории Украины, а не только в Луганской и Донецкой народных республиках, ВСУ вообще не считают за своих. Когда есть возможность использовать и применить власть, чтобы поживиться — ограбить огород, забрать автомобиль или ценности в домах, — они это делают не стесняясь. Они отлично понимают, что в случае какого-то возмущения, все это спишут на «сепаратизм», поэтому люди будут молчать. Это большая беда всей Украины. Это большое подспорье нам», —отметил Клинцевич.