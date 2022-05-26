Большая беда всей Украины: Клинцевич объяснил происхождение страха мирных людей перед ВСУ

Мирные жители освобожденных территорий Луганской и Донецкой народных республик и Украины боялись собственных военных, рассказал офицер российской армии, передает РИА Новости. Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в беседе с «Народными Новостями», почему ВСУ без зазрений совести грабят и убивают обычных украинцев.
Российский военный утверждает, что был крайне удивлен рассказам жителей освобожденных территорий. По его словам, он не ожидал, что люди буквально каждый день опасались за свои жизни.
«Самое удивительное было от местного населения слышать, что они свою армию боятся. Подходили местные, рассказывали, что свои приходили, грабили, забирали машины, в армию… забирали пацанов молодых. Люди живут в страхе. Люди, действительно, нас ждали и радовались. Это многого стоит», — констатировал военнослужащий ВС РФ.
Российские солдаты уверены, что вернутся домой с победой. Им очень помогает осознание, что они сражаются за правое дело.
«Выполняем задачи, поставленные высшем руководством. Выполняем успешно. Проблем нет, личный состав всегда готов. Они знают, за что сражаются — сражаются за правое дело, за правду. Мы это видели неоднократно в селах, в которые заходили — люди нам очень рады», — добавил российский офицер.
Сейчас, после того, как «элита» украинской армии — батальон «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) сложил оружие в Мариуполе, ВСУ деморализованы, считает глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, проблемы с мотивацией у украинских военных возникают и из-за внешнего управления.
«Во-первых, украинская армия на 100% психологические деморализована, особенно после сдачи их «легенды спецназа» батальона «Азов»*, который находился на «Азовстали». Во-вторых, нужно понимать, что сегодня украинской армией командуют иностранцы. Они закладывают определенную идеологию, дают установки, как себя вести», — пояснил политик.
Украинские военные привыкли ко вседозволенности по всей территории страны, продолжил наш собеседник. Он подчеркнул, что всем, кто пытается сопротивляться преступлениям ВСУ, угрожают статьей о «сепаратизме», поэтому большинство людей просто молчат.
«Исходя из того, что происходит, людей, живущих на территории Украины, а не только в Луганской и Донецкой народных республиках, ВСУ вообще не считают за своих. Когда есть возможность использовать и применить власть, чтобы поживиться — ограбить огород, забрать автомобиль или ценности в домах, — они это делают не стесняясь. Они отлично понимают, что в случае какого-то возмущения, все это спишут на «сепаратизм», поэтому люди будут молчать. Это большая беда всей Украины. Это большое подспорье нам», —отметил Клинцевич.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.