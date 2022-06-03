«Болонка» или классика: Вассерман вынес свой вердикт высшему образованию в России

«Болонская система предусматривает, что бакалавриат дает навыки и знания, необходимые в конкретной работе по сути без серьезного теоретического обоснования. Это приводит к тому, что полученные навыки и знания усваиваются гораздо хуже. Потом в магистратуре дается должное теоретическое обоснование, но за время обучения там, значительная часть знаний и навыков, полученных в бакалавриате, забывается. Соответственно, работодателям приходится выбирать из недоучек и неумех, что вряд ли в их интересах, как и самих обучающихся», — резюмировал парламентарий.