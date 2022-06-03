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«Болонка» или классика: Вассерман вынес свой вердикт высшему образованию в России

«Болонка» или классика: Вассерман вынес свой вердикт высшему образованию в России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия откажется от Болонской системы высшего образования, но сохранит бакалавриат и магистратуру, заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости. Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман объяснил в беседе с «Народными Новостями», почему классическая система образования намного эффективнее западной Болонской.

Российские высшие учебные заведения в ближайшем будущем смогут самостоятельно определять форму обучения.

«Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована», — отметил глава Минобрнауки.

«Болонка» или классика: Вассерман вынес свой вердикт высшему образованию в России

Говоря о недостатках западной системы высшего образования, которую использовала Россия с 2003 года, Фальков обратил внимание на неспособность ряда отечественных вузов менять сложность обучения после перехода из бакалавриата в магистратуру. Кроме того, подчеркнул член кабмина, эта система никак не ограничивает полный уход с одной специальности на другую при переходе с первой на вторую ступень учебы.

Существует ряд причин, по которым не стоит полностью отказываться от Болонской системы, ликвидируя бакалавриат и магистратуру, подчеркнул Фальков.

«У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование», — отметил министр.

Агентство «Москва» / Игорь Иванко
Агентство «Москва» / Игорь Иванко

Сохранение части Болонской системы будет в интересах российского бюджета, считает Анатолий Вассерман. Однако, убежден он, России следует максимально дистанцироваться от нее.

«На мой взгляд, сохранить всяких «болонок» можно, чтобы осталась возможность обучения у нас иностранцев, желающих без проблем работать или доучиваться в своих странах. Нам самим система, отказывающаяся от восхождения, продвижения от общего к частному, от абстрактного к конкретному, ни в коем случае не нужна. Эта система приводит к колоссальному повышению трудозатрат самих учеников при катастрофическом снижении результатов этого обучения», — пояснил наш собеседник.

globallookpress/Christophe Gateau
globallookpress/Christophe Gateau

Специалитет или иными словами классическая система высшего образования исходит их противоположных «болонским» принципов обучения.

«То, что сейчас называют специалитет — как раз и есть восхождение от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Классическая система образования сперва дает знания основных наук, затем на этой основе изучаются науки, непосредственно связанные с выбранным направлением практической деятельности. Наконец, на этой основе строятся знания и навыки, необходимые в конкретной работе», — констатировал эрудит.

piqsels.com
piqsels.com

За 18 лет существования западной системы высшего образования в России, студенты и работодатели наглядно убедились, что уровень получаемых в вузах знаний снизился. По мнению Анатолия Вассермана, из-за этого сегодня работодателям часто приходится выбирать молодых сотрудников среди «недоучек и неумех».

«Болонская система предусматривает, что бакалавриат дает навыки и знания, необходимые в конкретной работе по сути без серьезного теоретического обоснования. Это приводит к тому, что полученные навыки и знания усваиваются гораздо хуже. Потом в магистратуре дается должное теоретическое обоснование, но за время обучения там, значительная часть знаний и навыков, полученных в бакалавриате, забывается. Соответственно, работодателям приходится выбирать из недоучек и неумех, что вряд ли в их интересах, как и самих обучающихся», — резюмировал парламентарий.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заверил, что страна не собирается возвращаться к советской системе высшего образования.

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