Больная раком Лайма Вайкуле выступила на празднике у миллионера в Монако

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле появилась на дне рождении миллионера по имени Арно в Монако. Вопреки слухам о рецидиве рака груди и плохом состоянии здоровья, артистка выглядела хорошо, она порадовала гостей своим прекрасным выступлением, передает StarHit.
По информации источника, кроме Вайкуле на мероприятии также присутствовала группа «Винтаж» и Виктория Боня, которая оказалась подругой того самого миллионера с Арно.
Отметим, Лайма Вайкуле не так давно уехала в США. В последнее время исполнительница не давала комментариев ни о своем месте жительства, ни о состоянии здоровья, ни о политической ситуации в мире.