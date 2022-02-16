«Болит душа»: Златопольская взволнована состоянием попавшего в психбольницу Николаева

Актер Валерий Николаев попал в психиатрическую клинику с биполярным расстройством. Телеведущая и коллега Николаева по шоу «Танцы со звездами» рассказала о состоянии известного артиста, сообщает Teleprogramma.pro.

Недавно актер Валерий Николаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов за вождение без прав. Оказавшись в изоляторе, артист начал вести себя неадекватно: громко кричал, ругался с другими людьми. Актер написал заявление на сокамерника, утверждая, что тот вылил на него пол-литра кипятка. Позже актер был отправлен в клинику, где медицинские работники диагностировали ему биполярное расстройство.

Состояние известного актера не на шутку взволновало члена жюри шоу «Танцы со звездами» Дарью Златопольскую. В беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro она высказала свои опасения по поводу здоровья артиста.

«У меня за него болит душа. Многие люди, которые его окружают, недовольны тем, как он себя ведет. У нас в воскресенье был эфир, я с того самого момента думаю, как я могу ему помочь? Хотя он-то точно скажет: “Да мне не надо помогать, у меня все хорошо”. Но я вижу, что у человека нет мира в душе, что он живет с неким вызовом, ему кажется, что все против него: и в нашем шоу, и в кино, и везде. Он сейчас в состоянии войны, а это разрушительно», — рассказала ведущая.

По словам Златопольской, шоу «Танцы со звездами», в котором принимал участие Николаев, помог бы ему вернуть былую славу. Но из-за своего странного поведения артист лишился этого шанса, отметила ведущая.

«Для Валерия этот сезон был возможностью начать новую жизнь. Для многих участие в этом сезоне — возможность не просто научиться танцевать, а попробовать себя переоткрыть, переизобрести. В этом сезоне много артистов, которые пришли не просто повысить свою популярность, для многих это новая история, учитывая драматургию их судьбы», — подытожила Златопольская.

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