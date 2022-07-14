Болгары задумались о выходе из Евросоюза после предложения ЕК понизить градус отопления

«Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище»;

«Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза»;

«Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали, ради политических игр против России», — пишет пользователи в Сети.