Болгары задумались о выходе из Евросоюза после предложения ЕК понизить градус отопления

Болгарии следует выйти из состава Евросоюза, заявили читатели портала Dir.bg. Раздражение жителей страны вызвала недавняя рекомендация Еврокомиссия, авторы которой попросили снизить температуру отопления в домах.
«Я никак не ожидал, что Европа может упасть на такое интеллектуальное дно, а европейцы превратиться в безмолвное и зомбированное стадо. Жалкое зрелище»;
«Если мы хотим спасти Болгарию, нужно немедленно выйти из Евросоюза»;
«Никогда не слышал большей глупости! Завтра еще потребуют, чтобы мы голодали, ради политических игр против России», — пишет пользователи в Сети.
Такая реакция последовала после публикации руководства ЕК, призванного снизить потребность стран Евросоюза в газе. Документ был составлен на фоне энергетического кризиса в ЕС.