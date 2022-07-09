Болгары рассказали об отношении к туристам из России

Автомобили с российскими и украинскими номерами сейчас в Болгарии практически нет, а туристов в целом стало заметно меньше. Среди вывешенных на фасаде самого большого в Синеморце отеля флагов российского теперь нет. Заслышав русскую речь, местные жители уточняют, откуда приезжий. Но на гостей из России обычно реагируют доброжелательно, сообщают «Аргументы и Факты».