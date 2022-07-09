Болгары рассказали об отношении к туристам из России

Болгария лишилась основной части туристического потока из-за антироссийских санкций, Но редких гостей из России на местных курортах встречают с гостеприимством и радушием.
Автомобили с российскими и украинскими номерами сейчас в Болгарии практически нет, а туристов в целом стало заметно меньше. Среди вывешенных на фасаде самого большого в Синеморце отеля флагов российского теперь нет. Заслышав русскую речь, местные жители уточняют, откуда приезжий. Но на гостей из России обычно реагируют доброжелательно, сообщают «Аргументы и Факты».
«О, Москва! Я мечтаю побывать в Москве! Я учила в школе русский язык, плохо говорю на нем, но хорошо понимаю. Обожаю Пушкина», — рассказала изданию местная жительница.
В болгарских апарт-отелях есть русские и украинские собственники. Владелица квартиры-студии на Солнечном берегу отмечает, что чувствуется напряжение. Но и к тем, и к другим болгары относятся спокойно, уточнила девушка.