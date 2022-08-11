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Болгары назвали цирком антироссийскую петицию на Украине

Болгары назвали цирком антироссийскую петицию на Украине
pxhere.com

Болгарские пользователи сайта Dnes.dir.bg в острой форме отреагировали на украинскую петицию с антироссийским посылом. Документ предлагает запретить россиянам въезжать на территорию страны в ближайшие 50 лет.

Обращение уже набрало более 25 тысяч голосов, теперь его будет рассматривать офис президента страны Владимира Зеленского. Болгары сравнили происходящее с цирком.

«Если клоун входит в замок, он не становится королем: это замок становится цирком», — указал пользователь.

Также комментаторы предположили, что украинцы живут в «воображаемом мире».

«Они продолжают жить в каком-то своем воображаемом мире и думают, что, “может быть”, это будет та же Украина, что и несколько месяцев назад! Очень наивно, сэр!» — счел еще один.

Ранее RT сообщал, что болгарская сторона может снова начать закупать газ у «Газпрома».

болгары Россия Украина
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