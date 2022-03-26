Болгарский генерал Шивиков предрек скорую капитуляцию Зеленского

Он подчеркнул, что целью российской спецоперации является

демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее захват или уничтожение.

Шивиков также указал на «крайне русофобскую политику», которую киевские власти

проводили с 2004 года. Генерал заявил, что Болгария не должна поставлять

Украине никаких вооружений, поскольку это лишь усилит эскалацию в стране.