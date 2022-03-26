Болгарский генерал Шивиков предрек скорую капитуляцию Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время
объявит о капитуляции государства перед Россией. Такое мнение высказал
болгарский генерал Димитар Шивиков.
Он подчеркнул, что целью российской спецоперации является
демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее захват или уничтожение.
Шивиков также указал на «крайне русофобскую политику», которую киевские власти
проводили с 2004 года. Генерал заявил, что Болгария не должна поставлять
Украине никаких вооружений, поскольку это лишь усилит эскалацию в стране.
«Близится момент, когда президент Украины объявит о
капитуляции … Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская
Федерация со своим воинским контингентом», — сообщил Шивиков.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации
Украины 24 февраля. Она является ответом на просьбы о помощи лидеров Донецкой и
Луганской народных республик.