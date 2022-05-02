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Болгария следует по пути Украины, предпринимая антироссийские шаги, уверен лидер местной партии «Возрождение» депутат Костадин Костадинов.
София сознательно идет по «стопам» Киева, убежеден политик. Он дал интервью bTV.
«Так как украинские управленцы являются американскими марионетками, их задачей было создание антироссийских настроений на Украине с целью максимально спровоцировать Российскую Федерацию на ответные действия и таким образом разрушить вековые исторические связи между двумя народами», — прокомментировал действия Киева Костадинов.
Напомним, что Россия ведет на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое подвергалось геноциду в течение восьми лет.
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