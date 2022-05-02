Болгарский депутат Костадинов признался, что София идет по антироссийским «стопам» Киева

«Так как украинские управленцы являются американскими марионетками, их задачей было создание антироссийских настроений на Украине с целью максимально спровоцировать Российскую Федерацию на ответные действия и таким образом разрушить вековые исторические связи между двумя народами», — прокомментировал действия Киева Костадинов.