Болгарские отели выселяют украинских беженцев перед началом туристического сезона

«Конечно, люди не очень хотят переезжать. Но хозяева отелей нам пояснили, что им пора готовиться к курортному сезону, зарабатывать деньги. Если государство не станет платить за наше проживание, держать и кормить нас бесплатно никто не станет», — сообщила беженка из Харькова.