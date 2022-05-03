Болгарские отели выселяют украинских беженцев перед началом туристического сезона

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Руководители болгарских курортов, где сейчас живут беженцы с Украины, просят переселенцев освободить гостиницы перед началом туристического сезона.
Расположенные у моря отели украинцы должны покинуть до 31 мая. Это связано с окончанием программы по поддержке беженцев, которая работает в Болгарии до 1 июня. Власти пообещали переселить их в государственные базы, которые останутся свободными, передает mk.ru.
«Конечно, люди не очень хотят переезжать. Но хозяева отелей нам пояснили, что им пора готовиться к курортному сезону, зарабатывать деньги. Если государство не станет платить за наше проживание, держать и кормить нас бесплатно никто не станет», — сообщила беженка из Харькова.
Россия проводит специальную операцию на Украине с целью защиты республик Донбасса от киевской агрессии. Кроме того, РФ ведет прием беженцев. Им помогают с трудоустройством, жильем и восстановлением документов.