Болгарские отельеры выселят из гостиниц больше 35 тысяч беженцев с Украины ради туристов

При этом власти Болгарии урежут компенсации для размещения украинцев. Вместо 25 евро (вместе с питанием), за проживание одного украинца государство будет платить всего 7,5 евро, 2,5 из которых выделяются на еду. На столь скромную сумму беженцев поселить лишь в самых дешевых отелях в нетуристических районах Болгарии и в государственных санаториях.