Черноморское побережье Болгарии готовится к наплыву туристов. Ожидается, что из отелей на берегу моря в ближайшие три дня выселят порядка 35 тысяч беженцев из Украины. Бизнес не готов терпеть убытки, поэтому всех беженцев переведут в государственные базы, расположенные в глубине страны, подальше от пляжей.
При этом власти Болгарии урежут компенсации для размещения украинцев. Вместо 25 евро (вместе с питанием), за проживание одного украинца государство будет платить всего 7,5 евро, 2,5 из которых выделяются на еду. На столь скромную сумму беженцев поселить лишь в самых дешевых отелях в нетуристических районах Болгарии и в государственных санаториях.
Спецоперация России на территории Украины и Донбасса проходит с 24 февраля. Миссия, по словам российского президента Владимира Путина, призвана защитить угнетаемое киевскими властями русскоязычное население.