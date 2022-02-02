Болгарская журналистка Тодоркова выяснила реальную причину слепоты Ванги

Болгарская журналистка Тодоркова выяснила реальную причину слепоты Ванги Новости
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Болгарская журналистка Святослава Тодоркова провела расследование и выяснила, что провидица Ванга могла ослепнуть из-за пережитого в детстве страшного нападения.

Биография Ванги по-прежнему окутана тайнами и загадками. До сих пор многие факты из ее жизни остаются неизвестными. Она родилась не то в Северной Македонии, не то в болгарском Петриче.

Когда ей было три года, ее отец ушел на фронт. Вернувшись с войны он женился во второй раз и забрал с собой дочку. Мачеха недолюбливала Вангу и часто нагружала ее тяжелой работой.

Еще в детстве будущая провидица ходила по дому с повязкой на глазах и искала спрятанные предметы. Когда ей было всего 12 лет случилось страшное. По одной из версий, на пастбище, где тогда находилась Ванга, обрушился ужасающий смерч. Он подхватил и унес девочку. Когда односельчане нашли ребенка, ее глаза были забиты песком. На лечение денег у семьи не было. Эти и стало причиной потери зрения.

Однако болгарская журналистка Святослава Тодоркова провела расследование, в ходе которого выяснила, что никакого торнадо в те года в той местности не было. Ей удалось найти полицейский отчет, в котором говорилось, что местные жители нашли окраине изнасилованную девочку. Ее глаза были выколоты неизвестными, передает BB.LV.

 
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