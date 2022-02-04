Болгарская провидица Ванга предрекла человечеству открытие источника энергии «мощнее, чем Солнце»

Болгарская прорицательница Вангелия Гуштерова, известная как Ванга, предрекла человечеству в 2022 году важный шаг в энергетической сфере.

По словам провидицы, этот год станет переломным благодаря открытию нового источника энергии, который будет «мощнее, чем Солнце». Также она отметила, что этот источник будет «чистым», не загрязнит планету как газ или уголь. Этот период Ванга назвала временем, «когда Земля отдохнет».

Предположительно, в пророчестве речь шла о термоядерном реакторе. В предсказании также есть упоминание, что этот источник энергии «придет на нашу планету с Венеры». Толкователи затрудняются объяснить эту фразу. Однако из всего предсказанного становится ясно, что человечество в 2022 году столкнется с глобальным истощением естественных источников энергии. Чтобы не остаться без природных ресурсов, землянам придется найти выход.

Считается, что 85% предсказаний Ванги сбываются. Она предрекла смерть принцессы Дианы, Джона Кеннеди, распад Советского Союза и трагедию в Чернобыле. Пророчества болгарской слепой ясновидящей на 2022 год сулят мрак и погибель. Особенно опасны даты, когда «сойдутся пять двоек», а таких в 2022 году несколько.

загрузка...