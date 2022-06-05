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Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет Лаврова для визита в Сербию

Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет Лаврова для визита в Сербию
MFA Russia/via Globallookpress.com

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил источник сербской газеты «Вечерне новости».

Согласно полученной информации, решение со стороны указанных государств ставит под вопрос предстоящий визит руководителя ведомства в Сербию. Мероприятие запланировано на 6-7 июня. В газете отметили, что официальный Белград не причастен к инциденту.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники намерены сделать из Боснии и Герцеговины плацдарм для расширения НАТО. По этой причине Запад полностью контролирует правительство страны.

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