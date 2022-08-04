Болгария пытается убедить «Газпром» возобновить поставки голубого топлива на новых условиях

Болгарская газовая компания «Булгаргаз» продолжает переговоры с российским «Газпромом», надеясь возобновить поставки голубого топлива, заявил председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийский, передает «Интерфакс».
По словам болгарского функционера, София пытается убедить Москву изменить условия поставок. Болгария надеется на «разморозку» соглашения, которое должно было действовать до конца года.
«Хотя на данный момент поставок нет, переговоры еще продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Эта тема полностью не закрыта. Речь идет о контракте, который у нас есть до конца года. Гипотетически они могут изменить свои условия. Мы не закрываем страницу до тех пор, пока есть гарантии отсутствия рисков для “Булгаргаза” в случае изменения условий», — сказал Топчийский.
Напомним, поставки газа в Болгарию прекратились в апреле 2022 года, когда София отказалась оплачивать «голубое топливо» рублями, как того требовала Россия.