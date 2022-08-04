Болгария пытается убедить «Газпром» возобновить поставки голубого топлива на новых условиях

«Хотя на данный момент поставок нет, переговоры еще продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Эта тема полностью не закрыта. Речь идет о контракте, который у нас есть до конца года. Гипотетически они могут изменить свои условия. Мы не закрываем страницу до тех пор, пока есть гарантии отсутствия рисков для “Булгаргаза” в случае изменения условий», — сказал Топчийский.