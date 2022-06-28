Болгария признала 70 сотрудников российского посольства персонами нон грата

Власти Болгарии приняли решение признать 70 дипломатов и работников технического персонала посольства России персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.
В Софии считают, что высылаемые сотрудники посольства якобы занимались «шпионажем», а некоторые «работали на спецслужбы». В Министерстве иностранных дел РФ пообещали не оставлять шаг болгарской стороны без внимания.
«Россия даст соответствующий ответ», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства.
Ранее на эту тему высказался премьер-министр Болгарии Кирил Петков. По его словам, любой, кто работает «против интересов» его страны, будет выслан.