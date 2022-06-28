Новости0

Болгария признала 70 сотрудников российского посольства персонами нон грата

Болгария признала 70 сотрудников российского посольства персонами нон грата
pxhere.com

Власти Болгарии приняли решение признать 70 дипломатов и работников технического персонала посольства России персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

В Софии считают, что высылаемые сотрудники посольства якобы занимались «шпионажем», а некоторые «работали на спецслужбы». В Министерстве иностранных дел РФ пообещали не оставлять шаг болгарской стороны без внимания.

«Россия даст соответствующий ответ», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

Ранее на эту тему высказался премьер-министр Болгарии Кирил Петков. По его словам, любой, кто работает «против интересов» его страны, будет выслан.

болгария высылка МИД
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.