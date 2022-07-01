Болгария попросила Россию не разрывать дипломатические связи после ультиматума Москвы

Покидающий свою должность премьер-министр Болгарии Кирил Петков призвал российские власти отозвать дипломатический ультиматум, выставленный после высылки из Софии 70 сотрудников дипмиссии России.
Москва в ответ на столь кардинальные действия дала возможность болгарским властям отменить свое решение до полудня 1 июля. В противном случае РФ разорвет все дипломатические связи с Болгарией. Петков попросил не предпринимать столь поспешных выводов.
«Ради прошлого и будущего у нас должна существовать возможность делать шаги вперед, основываясь на взаимном уважении», — взмолился он.
Ранее Кирил Петков обвинил посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову в вынесении ему вотума недоверия.